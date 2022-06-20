بينها العراق.. نمو الصادرات الایرانية الى الدول الجارة بنسبة 96 بالمائة

2022/06/20 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت الصادرات الايرانية إلى البلدان المجاورة في الأشهر الثمانية الأولى من عمر الحكومة الحالية نموا بنسبة 96 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من الحكومة السابقة.

وتشير الإحصاءات إلى أن الصادرات الايرانية إلى الدول المجاورة في الحكومة الحالية شهدت نموا كبيرا، فبالإضافة إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، كان النمو الكبير للصادرات إلى الدول المجاورة أيضا أحدى القضايا المهمة في الحكومة الثالثة عشرة، بحيث شهدت صادرات إيران إلى 15 دولة مجاورة في الأشهر الثمانية من ايلول 2021 إلى ايار 2022 مقارنة للفترة نفسها، أي من ايلول 2020 إلى حزيران 2021 ، زيادة في الوزن بنسبة 78 ٪ وفي القيمة بنسبة 95 ٪".

وبحسب هذه الإحصائيات ، فانه خلال هذه الفترة 8 أشهر من ايلول 2021 إلى ايار 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له ، نمت صادرات إيران بالوزن إلى تركيا بنسبة 523 في المائة ، والعراق 74 في المائة ، والكويت وعمان وباكستان والإمارات بأكثر من 50٪.



وخلال الفترة نفسها ، نمت صادرات إيران إلى أرمينيا بنسبة 37٪ وكازاخستان 26٪ والبحرين وتركمنستان بنسبة 15٪ وإلى روسيا بنسبة 4٪.

في الشهرين الأولين من هذا العام العام الايراني بدا في 21 اذار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، نمت صادرات ايران إلى عمان بنسبة 126٪ ، وجمهورية آذربيجان 104٪ ، وتركيا 97٪ ، وتركمنستان 33٪ وباكستان 11٪ والكويت 6% وأرمينيا 2٪.

وفيما يتعلق برقم الصادرات ، تظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية ، خلال فترة الثمانية أشهر من ايلول 2021 إلى ايار 2022 ، بان حجم الصادرات الايرانية غير النفطية إلى 15 دولة مجاورة بلغ حوالي 59 مليون طن بقيمة 21 مليارا و 753 مليون دولار فيما بلغت هذه الكمية في فترة 8 أشهر من ايلول 2020 إلى ايار 2021 حوالي 33 مليون طن بقيمة 11 مليارا و 139 مليون ، مما يدل على نمو بنسبة 78٪ من حيث الوزن و 95٪ من حيث القيمة.

وبلغت قيمة الصادرات الى العراق 7 مليارات دولار وتركيا 5.7 مليار دولار والامارات 4.5 مليار دولار وافغانستان 1.2 مليار دولار وباكستان 1 مليار دولار.

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