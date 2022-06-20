الأنواء الجوية تحدد موعدا لإنخفاض درجات الحرارة في العراق

2022/06/20 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن موعد انخفاض درجات الحرارة في العراق.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري للوكالة الرسمية، إنَّ "درجات الحرارة وصلت اليوم في المنطقة الجنوبية، إلى 52 درجة والوسطى 49 درجة، مشيرا الى، انه "في نهاية الأسبوع قد نشهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة بشكل نسبي".

وأضاف، أنَّ "الحالة الجوية الموجودة الآن تشير إلى تصاعد للغبار فقط".

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