هل السجائر الإلكترونية خالية تماما من المخاطر والأضرار؟.. مخاوف وتحذيرات

2022/06/20 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يبدو أن شعبية السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة آخذة في الازدياد، فهي ذات ألوان زاهية وسهلة الاستخدام وتأتي بنكهات مثيرة من الحلوى إلى التوت الأزرق.وتعد تلك السجائر جزءا كبيرا من خطة الحكومة في إنجلترا لمساعدة الستة ملايين مدخن المتبقين على الإقلاع عن التدخين بشكله التقليدي بحلول عام 2030.لكن ما مدى […]

ظهرت المقالة هل السجائر الإلكترونية خالية تماما من المخاطر والأضرار؟..



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