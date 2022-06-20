2022/06/20 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف، الاثنين، وزارة الخارجية بـ”التكتم” بشأن حجم الأملاك العراقية في الخارج.وقالت نصيف في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المسؤولين في الخارجية يمتنعون عن الإفصاح عن مصير الأملاك في الخارج”، مبينة أن “الوزارة تمنع الوصول إلى أصل المستندات والوثائق المتعلقة بهذه الأملاك، إضافة إلى التكتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: الخارجية تتكتم على الأملاك العراقية في الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية: الخارجية تتكتم على الأملاك العراقية في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).