سويسرا توضح اسباب عدم فعالية انضمام اوكرانيا الى الاتحاد الاوربي

2022/06/20 | 10:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف ستواجه عقبات صعبة ومستحيلة للحصول على العضوية الكاملة.

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