2022/06/20 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لاعبة التنس الروسية، ناتيلا دزالاميدزه، تغيير جنسيتها لتصبح جورجية، لتتمكن من المشاركة في بطولة ويمبلدون، وفق تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمشاركة في ويمبلدون.. لاعبة تنس روسية تغير جنسيتها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمشاركة في ويمبلدون.. لاعبة تنس روسية تغير جنسيتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).