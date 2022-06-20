النقد البهلواني! *

2022/06/20 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: طالب عباس الظاهر

أسفاً أخي ما هذا الإسراف اللغوي بحشد

من المصطلحات في تناول نصوص الآخرين؟

ديدنه دائماً التنطع النقدي الفارغ بما

تسميه قراءة انطباعية، وأنا لا أراها

كذلك طبعاً، ولا شأن لي بما ت

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