العراق الاول عربياً.. إصابات كورونا تقترب من 537 مليوناً

2022/06/20 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الإصابات العالمية بفيروس

كورونا المستجد إلى قرابة 537 مليون

حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن

الفيروس حوالي 6.7 ملايين حالة وفاة.

فقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر

من 536.89 مليون نس

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