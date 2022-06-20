نزاع بين الاعمار والمالية بشأن إيرادات المرور

2022/06/20 | 10:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الاثنين، أنها لم تستفد من النسبة المخصصة لها من المبالغ المجباة عن الرسوم والغرامات المفروضة في دوائر المرور منذ تشريع القانون قبل سبعة أعوام.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم في […]

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