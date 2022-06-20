العلاقات الخارجية النيابية تدعو لاتخاذ اجراءات تمنع تركيا من مواصلة انتهاكاتها

2022/06/20 | 10:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، اليوم الاثنين، رفض الاعتداءات التركية وانتهاكها للسيادة العراقية، فيما دعا الى اتخاذ اجراءات تمنع الاتراك من مواصلة انتهاكاتهم.وقال الفايز في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الاعتداءات التركية وانتهاك السيادة العراقية وتجاوز الحدود وقصف اراضي العراقية وسقوط عدد من المواطنين العراقيين شهداء وجرحى امر مرفوض […]

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