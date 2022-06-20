محتجون يقطعون طريقا رئيساً للمطالبة باقالة مسؤول محلي في ذي قار

2022/06/20 | 10:51 - المصدر: وكالة خبر

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عاود محتجون غاضبون من سوء الخدمات في محافظة ذي قار العراقية الجنوبية، اليوم الاثنين، على قطع طريق استراتيجي للمطالبة باقالة احد المسؤولين المحليين.

وقال مصدر، إن المحتجين في قضاء سيد دخيل شرقي المحافظة قاموا منذ صباح اليوم، بقطع طريق ناصرية – جبايش بالاطارات المشتعلة للمطالبة باقالة قائممقام القضاء حيدر الإبراهيمي من منصبه.

وأوضح أن المحتجين يتهمون القائممقام بالفشل في تقديم الخدمات وتكرار الازمة المائية في سيد دخيل.

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