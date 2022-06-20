متظاهرون غاضبون يواجهون نائبًا جمهوريًا.. شاهد كيف وصفوه وكيف رد عليهم

2022/06/20 | 10:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه متظاهرون غاضبون النائب الجمهوري دان كرينشو في مؤتمر للحزب الجمهوري في تكساس، حيث كان يهتف أحدهم واصفًا إياه بـ "ماكين ذو رقعة العين".من جانبه، رد النائب على الحادثة بتغريدة على تويتر عقب المؤتمر.

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