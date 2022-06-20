استقرار معظم الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع

2022/06/20 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ستقرت معظم الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الأسبوع وسط مخاوف بشأن تقلبات الأسواق الأخيرة بعد اتجاه معظم البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي.

هذا وأكد "باسشال دونوهو" وزير المالية الأيرلندي ورئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو في تصريحات نقلتها صحيفة "فاينانشال تايمز" أن منطقة اليورو في وضع جيد للتعامل مع تقلبات السوق الأخيرة، ومن المقرر أن ينمو اقتصادها خلال العامين الحالي والمقبل، نافياً مواجهة اتحاد العملات أزمة مماثلة لتلك التي حدثت قبل عشر سنوات عندما كانت المنطقة تعاني من ارتفاع الديون السيادية.

ويأتي ذلك بينما يترقب المستثمرون شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" في وقت لاحق اليوم أمام أعضاء البرلمان الأوروبي للإجابة على أسئلتهم بشأن اضطرابات السوق الآخيرة.

واستقر مؤشر "ستوكس يوروب 600" في بداية التعاملات عند 403 نقاط، في تمام الساعة 10:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، إذ ارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه بنسبة 1.1%، بينما انخفضت أسهم شركات البناء والمواد بنسبة 1.2%.

بينما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.33% إلى 7039 نقطة، وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة طفيفة 0.17% عند 13147 نقطة، واستقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5881 نقطة.

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