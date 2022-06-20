مصرف الرشيد يؤكد استمراره بمنح السلف ولا صحة لإيقافها

2022/06/20 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، استمراره بمنح السلف، فيما نفى صحة إيقافها.

وذكر بيان للمصرف أنه "مستمر بمنح السلف الخاصة بموظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي القوات الأمنية وموظفي العقود"، مؤكداً "عدم صحة ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتروج له بشأن ايقاف السلف".

وأضاف البيان، أن "العمل مستمر برفع وجبات بعد تدقيق بيانات المتقدمين وبسقوف زمنية متتالية"، داعياً "جميع زبائنه الى متابعة أخبار المصرف عبر مواقع التواصل الرسمية الخاصة به وعدم الانجراف خلف الاشاعات".

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