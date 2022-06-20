عمران خان يتحدث عن علاقة الإحتلال الإسرائيلي بإسقاط حكومته

2022/06/20 | 10:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أمس الأحد، عن علاقة بالكيان الاسرائيلي الغاصب بإسقاط حكومته، في وقت نزل فيه المئات من أنصاره إلى الشارع للاحتجاج على استجابة السلطات الجديدة لمطالب صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى رفع الأسعار.

وقال عمران خان لمناصريه -عبر الفيديو- إن من بين مخططات إسقاط حكومته السعي للاعتراف بالكيان الإسرائيلي المغتصب، وتحقيق أجندات دول تُعادي باكستان، وفق تعبيره.

وكشف عن أن “قياديا في التحالف الحزبي الحاكم حاليا تحدث عن إمكانية الاعتراف بإسرائيل باعتبار ذلك يصب في مصلحة باكستان، وأقول لكم إن من بين أهداف إسقاط حكومتي الاعتراف بإسرائيل مستقبلا”.

وأضاف أن الحكومة الحالية “تريد تحقيق كل مخططات الهند والكيان الإسرائيلي المغتصب وأميركا، وما يخطَّط لباكستان هو أن تسلب منها سيادتها وحريتها، وهو ما يتنافى بالكامل مع المبادئ التي أسس عليها البلد”.

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