شركة نفط ميسان : انجاز حفر 8 آبار جديدة في حقل الحلفاية

2022/06/20 | 10:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة نفط ميسان، اليوم الاثنين، إنجاز حفر 8 آبار نفطية جديدة في حقل الحلفاية.

وقال مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم حمود، في بيان :” ان الآبار المحفورة أنجزتها شركات (داجين، وبوهاي، وانتون اويل) الصينية المتعاقدة مع المشغل الرئيس للحقل شركة بتروجاينا، وباشراف كوادر قسم الحفر بهيئة حقل الحلفاية في شركة نفط ميسان”.

وأشار الى أن “عمليات الحفر تمّت بفترات قياسية وبتقنية الحفر الأفقي والعمودي”، مبينا :” ان عمليات التطوير في حقل الحلفاية انطلقت العام 2010 بعد جولة التراخيص النفطية الثانية وإبرام عقد تطوير حقل الحلفاية الذي أسهم في رفع سقف الانتاج النفطي”.

وتابع، أن “أعمال التطوير، تضمَّنت حفر العشرات من الآبار النفطية، ونصب وتشييد المجمعات الإنتاجية الكبيرة، ومدّ خطوط الجريان والنقل، وبناء المكاتب التشغيلية، ومراكز السيطرة والتحكم بالعمليات النفطية، وتنفيذ مشاريع معالجة الغاز الطبيعي للاستفادة منه في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشاريع الحيوية”.

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