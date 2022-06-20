صحة النجف: توجيهات بمنع تقديم السلطة في المطاعم للوقاية من الكوليرا

2022/06/20 | 10:58 - المصدر: وكالة خبر

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قالت دائرة صحة النجف، الاثنين (20 حزيران 2022) إن توجيهات صدرت بمنع تقديم السلطة والخضراوات في المطاعم للوقاية من الكوليرا.

ويأتي هذا القرار بعد أن سجلت صحة كردستان 13 حالة إصابة بالكوليرا أغلبها في محافظة السليمانية.

وجاء في بيان صحة النجف: “توجيهات بمنع تقديم الخضروات والزلاطات في المطاعم كإجراء احترازي للوقاية من الكوليرا”.

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