دراسة: مرض خطير يصيب الأطفال البدناء في منتصف العمر

2022/06/20 | 10:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يعانون من البدانة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير في منتصف العمر والشيخوخة.جاء في دراسة نشرت في “مجلة العلوم والطب في الرياضة” (Journal of Science and Medicine in Sport) أن بدانة الأطفال قد تشير إلى الإصابة بالخرف بعد عقود، ويقول العلماء إن الوزن غير الصحي وضعف اللياقة […]

