العرب والدين - ثائر أبوصالح

2022/06/20 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثائر_أبوصالح اعتقد أنني لا ابالغ إذا ادعيت، أن أهم أسباب تخلفنا كعرب تتعلق برؤيتنا الدينية وطريقة تعاطينا مع الدين، خصوصاً أن غالبية عاداتنا وتقاليدنا مرتبطة أو مشتقة بشكل مباشر أو غير مباشر منه.



فالدين يشكل أحد أهم الروافد الثقافية التي تعمل في اللاوعي الجمعي والفردي، ويساهم مساهمة كبرى في تحديد تعريفنا لأنفسنا ولذواتنا، وبالمقابل يحدد أيضاً موقع الأخرين بالنسبة لنا وطريقة تعاطينا معهم، فالعرب على اختلاف اديا ......





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