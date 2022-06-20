القرآن محاولة لقراءة مغايرة 72 - ضياء الشكرجي

2022/06/20 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي وَاقتُلوهُم حَيثُ ثَقِفتُموهُم وَأَخرِجوهُم مِن حَيثُ أَخرَجوكُم وَالفِتنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتلِ وَلا تُقاتِلوهُم عِندَ المَسجِدِ الحَرامِ حَتّى يُقاتِلوكُم فيهِ فَإِن قاتَلوكُم فَاقتُلوهُم كَذالِكَ جَزاءُ الكافِرينَ (191) فَإِنِ انتَهَوا فَإِنَّ اللهَ غَفورٌ رَّحيمٌ (192)لكن هذه الآية تنتقل من صيغة القتال «قاتِلوهُم» إلى صيغة القتل «اقتُلوهُم»، والقتل يجب أن يكون «حَيثُ ثَقِفتُموهُم»، ثم علي ......





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