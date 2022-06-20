بانتظار حقنة أخيرة... - احمد جمعة

2022/06/20 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة حقنة واحدة تهدأ، الحقنة الثانية تُخدر، أما الحقنة الثالثة والرابعة فتقتل، نحن ضمن سيرك، تنازل فيه البعض عن عرشه وقبل أن يكون مهرج...نحن أمام مشهد في الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج، ضمن تداعيات عالمية، وصراع جبابرة، نجد أنفسنا ترس صغير في ماكينة هائلة معقدة، قد يكون مؤثر هذه الترس وربما يعطّل الماكينة من حيث أهميته ولكن ضمن الماكينة الهائلة، سوف يكون مجرّد ترس، قطعة صغيرة تُستبدل بأي لحظة ضمن قطع غيار ......





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