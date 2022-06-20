عاملة تنظيف تفوز بمقعد في البرلمان الفرنسي

2022/06/20 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نجحت راشيل كيكي، وهي عاملة تنظيف غرف، بالفوز في مقعد برلماني بالدائرة السابعة بمنطقة فال دي مارن في فرنسا، خلال الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.وأعلن الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي الشعبي الجديد عن دخول راشيل كيكي إلى الجمعية الوطنية في الدائرة السابعة لفال دي مارن، في نهاية الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث فازت بنسبة […]

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