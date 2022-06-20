بالفيديو.. خريجو ميسان يواجهون خراطيم المياه على طريق الشركات النفطية

2022/06/20 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

اظهر مقطع فيديوي حصلت عليه (بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، مواجهة عناصر قوات مكافحة الشغب للخريجين التربويين في ميسان بخراطيم المياه.

وقال مصدر محلي لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات مكافحة الشغب واجهت تظاهرات الخريجين التربويين على طريق الشركات النفطية في ميسان بخراطيم المياه"، مبيناً أن "هذه المواجهة من اجل إنهاء التظاهرات المستمرة لحين تلبية المطالب بتوفير التعيينات".

ويوم أمس، افاد مصدر محلي، بتظاهرة للخريجين قطعت طريق الشركات النفطية في محافظة ميسان.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرة للخريجين التربويين قطعت الطريق المؤدي الى الشركات النفطية في ميسان بواسطة الاطارات المحترقة".

وأضاف، أن "الخطوة هي تصعيدية من قبل الخريجين للمطالبة بانصافهم بالتعيين".

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