ديالى تتخوف من الكوليرا وتشرع بإحترازات ضد المرض القادم من كردستان

2022/06/20 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات احتياطية عاجلة، لتفادي مرض الكوليرا من كردستان.

وقال الحيالي لـ(بغداد اليوم)، ان "بعقوبة بدأت بإجراءات احتياطية عاجلة، منها منع استخدام جداول تقع في محيط المدينة تصب بها المياه الثقيلة، في ري الخضروات".

واضاف، انه "تم تحديد 3 جداول (سوداء)، تصب بها مياه ثقيلة في محيط بعقوبة، لافتا الى "وجود فرق ميدانية تراقب الوضع عن كثب من اجل تفادي انتقال كوليرا كردستان الى ديالى، لاسيما في ظل ازمة الجفاف التي تدفع البعض الى استغلال مصادر المياه غير النظيفة لسقي المزروعات وخاصة الخضروات التي تباع في الأسواق".

واشار الى ان "هناك عقوبات ستلاحق من يخالف التعليمات الأخيرة، مؤكدا، ان "ملف الكوليرا خطير وبروزه في كردستان يستدعي اجراءات احترازية مباشرة لتفادي انتقاله الى بعقوبة وبقية المدن".

وأعلنت السليمانية يوم امس، ان وزارة الصحة الاتحادية طالبت المحافظة بإعلان حالة الطوارئ على خلفية انتشار مرض الكوليرا.

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