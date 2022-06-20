“عصابات مخدرات وإرهاب ودكات عشائرية”..عمليات بغداد تكشف تفاصيل واجبات ’حساسة’

2022/06/20 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلام عمليات بغداد: اعتقال ارهابي، وعصابتين لترويج وتعاطي المواد المخدرة، واخرين بالدكة العشائرية أحدهم حاول احراق عجلة مواطن بقنينة مولتوف.بغداد 20 حزيران ٢٠٢٢ بهدف تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، تستمر قطعاتنا الامنية بملاحقة العناصر الارهابية وتجفيف منابع الارهاب وتجار ومروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية “السموم” ومرتكبي الدكة العشائرية “ارهاب المواطنين” جاء […]

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