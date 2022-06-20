نائب: جهات متنفذة قد تكون استولت على أملاك صدام في الخارج

2022/06/20 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رجح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، الاثنين، استيلاء “جهات متنفذة” على أملاك النظام السابق في الخارج، مشيرا الى أن تنصل الجهات التنفيذية من فتح هذا الملف.وقال كوجر في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، “العراق لا يملك إحصائية دقيقة بالأملاك التابعة له في الخارج ولا الأقيام الحقيقية لمواردها”، مبينا ان “هذه الأملاك كثيرة […]

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