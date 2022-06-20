إيران تعلق على احتمالات إعادة فتح سفارتها بالرياض

2022/06/20 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت إيران، الاثنين، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وسط جولات المحادثات بين الخصمين الإقليمين بشأن تحسين العلاقات بين البلدين.

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