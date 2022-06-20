حفر 8 آبار نفطية جديدة في ميسان

2022/06/20 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة نفط ميسان، اليوم الاثنين،

إنجاز حفر 8 آبار نفطية جديدة في حقل

الحلفاية.

وقال مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم

حمود، في بيان :” ان الآبار المحفورة

أنجزتها شركات (داجين، وبوهاي، وانتون

اويل)

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