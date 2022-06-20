2022/06/20 | 11:16 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت شركة نفط ميسان، اليوم الاثنين،
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إنجاز حفر 8 آبار نفطية جديدة في حقل
الحلفاية.
وقال مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم
حمود، في بيان :” ان الآبار المحفورة
أنجزتها شركات (داجين، وبوهاي، وانتون
اويل)
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفر 8 آبار نفطية جديدة في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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