2022/06/20 | 11:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دراسة صادمة تكشف أن الموظفين الأقل دخلا.. يشعرون بالرضا الوظيفي أكثر من غيرهم مع ضيفنا وليد الزرزور) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3AscUGD0ot0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دراسة صادمة تكشف أن الموظفين الأقل دخلا.. يشعرون بالرضا الوظيفي أكثر من غيرهم مع ضيفنا وليد الزرزور) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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