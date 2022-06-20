لا زال يتذكر أول خسارة له بعمر الـ 4 أعوام.. تعرف إلى الموهبة التايلندية الصاعدة في الغولف

2022/06/20 | 11:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سواء كان أسطورة الغولف تايغر وودز، الذي تأتي والدته كولتيدا من بلدة كانشانابوري في تايلاند، أو لاعب الغولف التايلاندي المحترف ثونغتشاي جايدي، الذي حقق 20 فوزًا محترفًا، أو النجمة التايلندية الصاعدة باتي تافاتاناكيت..هناك الكثير من الأمثلة على أن تايلاند تنتج أفضل المواهب.وأحد هذه المواهب، راتشانون شانتانواوات، المعروف أيضًا باسم "تي كي".

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