ضبط مجموعة من القطع الأثرية والمخطوطات التاريخية 'النادرة' قبيل تهريبها

2022/06/20 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، ضبط مجموعة من القطع الأثرية والمخطوطات التاريخية "النادرة" قُبيل تهريبها.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد تمكنت من الإيقاع بشخصين يعملان في تجارة الآثار الأول في جانب الرصافة بحوزته خمس قطع أثرية على شكل تماثيل فرعونية، والثاني في جانب الكرخ بحوزته قطعة ذهبية نادرة".

وأضاف البيان: "بعد توافر المعلومات الاستخبارية عن تحركاتهما المشبوهة واستحصال الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم لهما أسفر عن إلقاء القبض عليهما بالمجرم المشهود".وعلى صعيد متصل، أشار البيان إلى أن مفارز "الجهاز في محافظة المثنى تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين آخرين يقومان بتهريب الآثار وضُبطت بحوزتهما مخطوطتان نادرتان للتوراة والإنجيل مذهبة ومرصعة بالأحجار الكريمة".ولفت البيان إلى أن مفارز الجهاز "تمكنت من إلقاء القبض على متهمين في محافظة البصرة وبحوزتهما مخطوطة أثرية قديمة مكتوبة بالذهب الخالص".

وأكمل: "تمت مصادرة جميع القطع الأثرية بالإضافة إلى الأسلحة التي ضبطت مع المتهمين واحالتهم جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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