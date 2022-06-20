وصل منهم 1079 الى مكة المكرمة.. بعثة الحج تعلن وصول  10201 حاجا الى الديار المقدسة

2022/06/20 | 11:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن وصول اولى قوافل الحجاج الى مكة المكرمة.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، ان “1079 حاجا وصلوا الى مكة المكرمة بعد ان اكملوا زيارة الرسول (ص) في المدينة المنورة وادوا عمرة التمتع اولى مناسك الحج”.

وكشفت ان” عدد الحجاج الوافدين الى الديار المقدسة بلغ 10201 حاجا، منهم 6990 وصلوا عن طريق النقل الجوي و 3211 حاجا تم تفويجهم برا”.

واشارت الهيئة ان “تفويج الحجاج عبر المطارات العراقية الخمسة ومنفذ عرعر الحدودي تسير بانسيابية عالية دون حدوث معوقات”.

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