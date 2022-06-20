2022/06/20 | 11:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شكلت حكومتا الديوانية والمثنى المحليتان، لجنتين لوضع ضوابط وآلية اختيار المتقدمين لشغل الدرجات الوظيفية البالغ عددها 1000 درجة لكل محافظة، من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم بصفة عقد.وقال محافظ الديوانية زهير علي الشعلان في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة أعدت استمارة موحدة تعنى ببيانات خريجي البكالوريوس والدبلوم في مركز وأقضية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل لجان في محافظتين لاختيار المتقدمين على الدرجات الوظيفية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل لجان في محافظتين لاختيار المتقدمين على الدرجات الوظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).