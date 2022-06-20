نجم ريال مدريد السابق يروي قصته مع إدمان الكحول

2022/06/20 | 11:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعترف البرازيلي سيسينيو نجم ريال مدريد السابق أنه كان مدمناً للمشروبات الكحولية لفترة طويلة جداً، وهو الأمر الذي أثر على مسيرته الاحترافية بشكل سلبي جداً.ولعب سيسينيو في صفوف ريال مدريد لمدة موسمين من عام 2005 إلى 2007، وكان يتوقع له الجميع مستقبل مبهر، نظراً للموهبة الكبيرة التي كان يملكها، لكن سرعان ما […]

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