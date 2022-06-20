قُبيل تهريبها.. ضبط قطع أثرية ومخطوطات تأريخية نادرة في بغداد

2022/06/20 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، من ضبط مجموعة من القطع الأثرية والمخطوطات التأريخية النادرة قُبيل تهريبها.

وقال الجهاز في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارزه تمكنت من الإيقاع بشخصين في بغداد يعملان في تجارة الآثار "الأول في جانب الرصافة" بحوزته خمس قطع أثرية على شكل تماثيل فرعونية، "والثاني في جانب الكرخ" بحوزته قطعة ذهبية نادرة، بعد توافر المعلومات الاستخبارية عن تحركاتهما المشبوهة واستحصال الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم لهما أسفر عن إلقاء القبض عليهما بالمجرم المشهود".

واضاف ان "أبطال الجهاز في محافظة المثنى تمكنوا من إلقاء القبض على متهمين إثنين آخرين يقومان بتهريب الآثار وضُبطت بحوزتهما مخطوطتان نادرتان للتوراة والإنجيل مذهبة ومرصعة بالأحجار الكريمة، كما تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على متهمين إثنين في محافظة البصرة وبحوزتهما مخطوطة أثرية قديمة مكتوبة بالذهب الخالص".

واوضح البيان ان "تم مصادرة جميع القطع الأثرية بالإضافة إلى الأسلحة التي ضبطت مع المتهمين واحالتهم جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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