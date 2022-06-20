هيئة الحج تعلن وصول أكثر من 10 آلاف حاج الى الديار المقدسة

2022/06/20 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاثنين، عن وصول أكثر من 10 آلاف حاج الى الديار المقدسة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "1079 حاجا وصلوا الى مكة المكرمة بعد ان اكملوا زيارة الرسول (ص) في المدينة المنورة وادوا عمرة التمتع اولى مناسك الحج".

وأضافت ان "عدد الحجاج الوافدين الى الديار المقدسة بلغ 10201 حاجا، منهم 6990 وصلوا عن طريق النقل الجوي و3211 حاجا تم تفويجهم برا".

وتابعت ان "تفويج الحجاج عبر المطارات العراقية الخمسة ومنفذ عرعر الحدودي تسير بانسيابية عالية دون حدوث معوقات".

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