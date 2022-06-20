الامن الوطني يضبط قطعا اثرية ومخطوطات نادرة معدة للتهريب

2022/06/20 | 11:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبط جهاز الامن الوطني “مجموعة من القطع الاثرية والمخطوطات التاريخية النادرة” معدة للتهريب في بغداد والمثنى والبصرة.

وذكر الجهاز في بيان ، ان مفارزه في بغداد اوقعت بشخصين يعملان في تجارة الآثار “الأول في جانب الرصافة” بحوزته خمسة قطع أثرية على شكل تماثيل فرعونية، والثاني في جانب الكرخ” بحوزته قطعة ذهبية نادرة”.

واضاف :” تم في محافظة المثنى القبض على متهمين بتهريب الآثار وضُبطت بحوزتهما مخطوطتان نادرتان للتوراة والانجيل مذهبتان ومرصعتان بالأحجار الكريمة، اضافة الى القبض على متهمين آخرين بالبصرة بحوزتهما مخطوطة اثرية قديمة مكتوبة بالذهب الخالص”.

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