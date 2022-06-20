2022/06/20 | 11:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ما لا يقل عن 13 شخصا من قوات النظام السوري، وأصيب اثنين أخرين في هجوم على حافلة بمدينة الرقة شمالي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "سانا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. مقتل وإصابة 15 عنصرا من قوات النظام في الرقة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. مقتل وإصابة 15 عنصرا من قوات النظام في الرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).