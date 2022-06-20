دولة القانون: من الصعب اجراء انتخابات مبكرة الا في هذه الحالة

2022/06/20 | 12:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الاثنين، من الصعوبة جراء انتخابات مبكرة، محددا حالة واحدة يمكن ان يتم اجراءها فيها.وقال جعفر في حديث لوكالة ايرث نيوز، أن “قضية بقاء الحكومة من الطبيعي حسب الدستور لحين تشكيل حكومة جديدة، اما الانتخابات المبكرة ففيها صعوبة الا في حالة لم يلجىء […]

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