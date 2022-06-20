الاطار التنسيقي يتسابق مع الوقت لتشكيل الحكومة.. حراك جديد وبشائر قريبة جداً

2022/06/20 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، قرب تشكيل الحكومة الجديدة، فيما كشف عن خيار ليس من مصلحة أي طرف سياسي.

وقال القيادي في الاطار النائب ثائر مخيف، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي الشيعي يجري حوارات حالياً مع كافة الأطراف السياسية بهدف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، مبيناً أن "تشكيل هذه الحكومة سيكون قريباً جداً".

وأشار مخيف الى أن "اعادة الانتخابات او تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، ليس من مصلحة أي طرف سياسي، ولهذا الكل سيكون متوجها نحو الإسراع بعملية تشكيل الحكومة، ولا خيار امام الكتل والأحزاب الا هذا الامر، والذي سيكون قريباً جداً".

وتعهد الاطار التنسيقي، في وقت سابق، بتشكيل حكومة خدمية ووضع برامج متكاملة لمعالجة النقص الخدمي والازمة الاقتصادية.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ (بغداد اليوم)، إن "المواطن العراقي يعاني كثيراً من نقص الخدمات الأساسية، ولهذا نحن سوف نعمل على تشكيل (الحكومة الخدمية)، لانهاء معاناة المواطنين من خلال توفير تلك الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والاعمار، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط، الذي يوفر أموال لتوفير هذه الخدمات".

وتابع الفتلاوي: "أننا سوف نعمل على وضع برنامج وزاري قابل للتنفيذ خلال مدة زمنية، من أجل تطبيق فقراته وحتى تكون هناك قرارات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع من قبل المواطنين، وفق مدد زمنية".

وأكد أنه "لهذا نحن ماضون بتشكيل (الحكومة الخدمية)، بمشاركة كل الأطراف السياسية دون تهميش واقصاء أي طرف سياسي".

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