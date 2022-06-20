الكتابة مسؤولية.. - حسن أحراث

2022/06/20 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث ذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981..من يعشق الكتابة يعرف معنى التوقف عن الكتابة.



إن توقف عاشق الكتابة، أو الكاتب العاشق، عن الكتابة كتوقفه عن التنفس.



الكتابة قد تحيي، والتوقف عن الكتابة قد يُميت..



عشاق الكتابة قليلون، والثرثارون الذين ينطبق عليهم القول "كلام النهار يمحوه الليل وكلام الليل يمحوه النهار" كثيرون (حال المثقفين الرجعيين)..إن الكتابة مسؤولية، ومن يفتقد حس هذه المسؤولية ليس عاشقا ......





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