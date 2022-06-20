2022/06/20 | 12:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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لبنان تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 12:11

واع/

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