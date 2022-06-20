مصرع خمسة اشخاص بحادث سير على الطريق الرابط بين محافظتي واسط وميسان

2022/06/20 | 12:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في واسط، اليوم الاثنين، بمصرع خمسة اشخاص جراء حادث سير على الطريق الرابط بين المحافظة وميسان.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “خمسة اشخاص لقي مصرعهم جراء اصطدام عجلة حمل بسيارة اجرة في منطقة الرملة بالطريق المؤدي الى محافظة ميسان”.واضاف ان “فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث، فيما […]

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