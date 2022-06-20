جريمة المطار تطرح فرضيات كارثية وتضع الكاظمي بين خيارات احلاها مر!

2022/06/20 | 12:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طرحت تصريحات وزير الخارجية السابق مايك بومبيو بشأن تفاصيل جريمة المطار عدة تساؤلات وفرضيات بشأن دور رئيس الوزراء الحالي رئيس جهاز المخابرت مصطفى الكاظمي في القضية.ويؤكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الكاظمي وقائد العمليات المشتركة وغيرهم مطالبون بالاسراع في كشف جميع ملابسات الجريمة ودور الاجهزة الامنية سيما المخابرات […]

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