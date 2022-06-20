2022/06/20 | 12:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت مصادر مطلعة من داخل التيار الصدري اليوم الاثنين، أنه لا وجود لنوايا بتحريك الجماهير واسقاط الحكومة الجديدة، في حال تم تشكيلها.وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لـ “إيرث نيوز”، شريطة عدم الكشف عن هويتها، فأن “قضية تحريك الجماهير للتيار الصدري في هذه الفترة غير مطروحة على الطاولة السياسية للتيار، على اعتبار الحكومة […]

ظهرت المقالة ’قضي الأمر”..



مصادر من داخل التيار تحسم نوايا إسقاط الحكومة الجديدة عبر احتجاجات عارمة أولاً على ايرث نيوز.

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