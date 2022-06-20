“اليساري غوستافو بيترو” يفوز بانتخابات الرئاسة في كولومبيا

2022/06/20 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبح غوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، بعد أن فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وبفارق 700 ألف صوت عن منافسه رجل الأعمال رودولفو هيرنانديز.

وتصدّر بيترو البالغ من العمر 62 عاما باستمرار استطلاعات الرأي العام نتيجة تعهده بأمور عدة، منها إعادة توزيع رواتب التقاعد وإلغاء رسوم الجامعات ومكافحة التفاوت الطبقي العميق.

كما تعهّد بيترو بالالتزام باتفاق السلام المبرم عام 2016 مع متمردي جماعة القوات المسلحة الثورية اليسارية (فارك)، إضافة إلى السعي لإجراء محادثات سلام مع متمردي جيش التحرير الوطني، وكذلك وقف جميع عمليات تطوير النفط والغاز الجديدة.

وكتب بيترو على تويتر “اليوم هو يوم عيد للشعب، فلنحتفل بأول انتصار شعبي”، في حين أقرّ خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز عبر “فيسبوك” بهزيمته، وقال “اليوم اختارت غالبية المواطنين المرشح الآخر، أنا أقبل النتيجة كما هي”.

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