مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف

2022/06/20 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليون دينار بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

واوضح، ان "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وتابع، ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

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