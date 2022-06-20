النجباء: كتائب حزب الله سبقت معلومات بومبيو بشأن جريمة المطار

2022/06/20 | 12:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبرت حركة النجباء , الاثنين , ان توقيت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو بشان الكشف عن وجود اختراق لجهاز المخابرات العراقية ونشر جواسيسها في المطار والمؤسسات الحيوية، مشيرا الى أن كتائب حزب الله سبقت بومبيو بشأن تفاصيل الجريمة.وقال عضو المكتب السياسي للحركة فراس الياسر في تصريح لـ / المعلومة […]

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