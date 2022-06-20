الهيئة العامة للأنواء الجوية .. غداً الثلاثاء طقس مُغبـر في عموم البلاد

2022/06/20 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، تقريراً بحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء والأيام التي تليه.

وذكر بيان للهيئة، (20 حزيران 2022)، أن “طقس يوم غد الثلاثاء سيكون مغبراً في عموم البلاد، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا”.

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