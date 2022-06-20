محافظ بابل يلغي كافة الصلاحيات الممنوحة لنائبيه (وثيقة)

2022/06/20 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، على وثيقة صادرة عن محافظ بابل، علي علاوي، لتوجيهه بسحب كافة صلاحيات نائبيه.

وبحسب الوثيقة، فأن "محافظ بابل علي وعد علاوي اصدر امراً بالغاء كافة الصلاحيات الممنوحة لنائبيه، فضلا عن الصلاحيات الممنوحه للمستشارين".

وتضمنت الوثيقة ايضا "توجيه باعداد دراسة قانونية بالصلاحيات التي ممكن منحها لنواب المحافظ والمستشارين وفقا لقانون عمل المحافظات".

وفي 25 ايار الماضي 2022، قرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إعفاء “حسن منديل” من مهام تسيير شؤون محافظة بابل.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس رئيس مجلس الوزراء، أنه “لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب الدستور، ولضمان سير العمل، تقرر إعفاء حسن منديل من مهام تسيير شؤون محافظة بابل والاستمرار بمهامه كنائب للمحافظ”.

كما تضمنت الوثيقة، تكليف "علي وعد علاوي حسين" بمهام تسيير شؤون محافظة بابل.

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